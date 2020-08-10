ياسمين صبري تشع أناقة بالأصفر في أحدث ظهور.. صور

رنا صلاح الدين - خضعت الفنانة المصري ياسمين صبري لجلسة تصوير جديدة، وحرصت على مشاركة متابعيها بلقطات منها، ظهرت فيها بطلّة لافتة، اشعّت فيها أناقة.

ياسمين ظهرت في الصور مرتدية بنطلون أصفر، ونسقت معه قميصاً كحلي اللون، متزينة بإكسسوارات لافتة، مسدلة شعرها بشكل ضاعف طلّتها جاذبية وأنوثة، وهي الطلّة التي لاقت اعجاب متابعيها.

ياسمين صبري احتفلت أبريل الماضي بعقد قرانها على رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة فى أجواء عائلية بسيطة، بحضور أفراد الأسرتين فقط، نظرا للإجراءات الاحترازية المتبعة للحدمن انتشار فيروس “كورونا ” المستجد، وهو الزوج الثاني في حياة الفنانة التي سبق لها الزواج من طبيب مصري.

من ناحية أخرى، شاركت ياسمين صبري في مارثون دراما رمضان ببطولة مسلسل «فرصة ثانية» أمام أحمد مجدي، آيتن عامر، محمود البزاوي، إدوارد، هبة مجدي، نهال عنبر، محمد دياب وعمر الشناوي، والعمل من تأليف مصطفى جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير، إخراج مرقس عادل.

وعلى مستوى السينما كان فيلم «هنا وسرور» آخر ما قدمته، وقد شاركت في بطولته أمام محمد امام، مها أبوعوف، عماد رشاد، ريم عبدالقارد، مصطفي خاطر وغيرهم، والعمل من تأليف مصطفي صقر، وإخراج حسن المنباوي.