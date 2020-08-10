محمد عساف يدخل القفص الذهبي

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"الخليج 365" من بيروت: إحتفل النجم الفلسطيني محمد عساف خلال الساعات القليلة الماضية بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني.

أقيم الحفل في أحد فنادق دبي واقتصر على الأهل والمقربين، أما عن جنسية الفتاة فهي من غزة والدتها دنماركية.

الخبر صدم الجمهور خاصةً أنه جاء من دون سابق إنذار بوجود خطوبة أو علاقة حب يعيشها محبوب العرب.

وبحسب مواقع محلية فلسطينية فإن والدي محمد عساف سافرا من فلسطين إلى دبي في زيارة إلى إبنهما ثم جاءت أزمة كورونا التي منعت عودتهما إلى فلسطين. فإستغل المغني الشاب تواجدهما وأقام حفل الزفاف الذي اقتصر على عدد من أفراد العائلتين والمقربين من العروسين فقط.

ومن المفترض أن عساف سيقيم في دبي بعد الزواج أيضًا نظرًا لطبيعة عمله وحفلاته التي تتطلب حرية في السفر.