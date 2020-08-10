نادين نسيب نجيم تقرر الهجرة من لبنان

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"الخليج 365" من بيروت: قررت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، مغادرة لبنان برفقة أطفالها والعيش في بلد آخر، وذلك بعد إصابتها في انفجار مرفأ بيروت.
وقالت النجمة اللبنانية في تغريدة لها على تويتر: ”من هذه اللحظة من المشفى اتخذت قرارًا، رح أترك البلد وأعيش بأمان في بلد آخر يحترم شعبه أحسن ما أكون في بلد حاكمينه زعران وأموت، بس تنقبروا أنتم تحت التراب نحن بنرجع على وطننا، غير هيك ما له لزوم الحكي، وشكرًا“.
واختلف المتابعون حول قرارها هذا البعض اعتبره هروب والبعض الاخر رأى انه قرار متسرع ناتج عن يأس وغضب وفريق ثالث أيدها تماماً.
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