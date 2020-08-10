شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الشربينى تودع بلاتوه فيلم "30 مارس" بعد أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تودع النجمة دينا الشربينى بلاتوه فيلم "30 مارس" بعد أسبوع واحد فقط ، حيث تستأنف دينا تصوير مشاهدها خلال الأسبوع الجارى، في الديكورات الخاصة بالعمل، حيث صور فريق العمل ما يقرب من نصف مشاهد العمل قبل أجازه عيد الأضحى، ويدخل الفيلم مراحل المونتاج والمكساج ليصبح الفيلم جاهزا لعرضه في أي وقت .

الفيلم تدور أحداثه فى إطار الساسبنس والتراجيديا، حيث تعتمد قصته علي حادث مفاجئ يقلب موازين أبطاله، ومن المقرر أن ينضم خلال التصوير شخصيتين سيتم الإعلان عنهم الأيام المقبلة ، ويشاركون كضيوف شرف في أحداث الفيلم .

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فيلم "30 مارس" تأليف حميد المدنى، إخراج أحمد خالد موسى، وبطولة كل من أحمد الفيشاوي، ‏ودينا الشربيني، وخالد الصاوي، وإنجى المقدم، وأسماء أبواليزيد، ‏وندى موسى، وصبرى فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد على ‏رزق، وأحمد خالد صالح، ويضم العمل مجموعة من ضيوف ‏الشرف.

يشار إلى أن دينا الشربينى قدمت رمضان الماضى مسلسل "لعبة ‏النسيان"،المقتبس من فورمات مسلسل إيطالى، وكتب له السيناريو ‏والحوار تامر حبيب وبطولة دينا الشربينى، وأحمد داود، انجى ‏المقدم، رجاء الجداوى، على قاسم، وتدور أحداثه حول امرأة تعيش ‏حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تماما عندما تفقد ذاكرتها ‏وتجد نفسها فى صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضى‎.