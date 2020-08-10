شكرا لقرائتكم خبر عن هانى حسن الأسمر: ادرس إعادة توزيع أغنية "يابتاع باب الشعرية" لوالدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المطرب هانى حسن الأسمر في تصريحات لـ"الخليج 365" أنه يدرس إعادة توزيع أغانى والده الراحل النجم الكبير حسن الأسمر وخصوصا أغنية "يابتاع باب الشعرية" خاصة أنه لو أعيد توزيعها سوف تكون مفاجأة للجميع على حد وصفه، وأضاف أنه يجهز لأكثر من أغنية سيكشف عنها خلال الفترة المقبة ويقدمها لجمهوره بشكل مخلف عن أعماله السابقة .

ومن المعروف أن حسن الأسمر هو أحد نجوم الأغنية الشعبية على مدار العقود الماضية، وتربع على عرش الأغنية الشعبية لسنوات، خصوصاً خلال فترة التسعينيات من القرن الماضى، ومن أشهر أغانيه" كتاب حياتى "، و" متشكرين "، و"أعملك إيه حيرتنى"، و"على فين ياهوى"، و"أنا أهه وأنت أهه"، و"أشكى لمين"، و"أدلع ياحلو"، و"الله يسامحك"، و"حرامى القلوب"، و"رمشو"، و"طعم الأيام"، و"كان نفسى"، وغيرها من الأغانى الشعبية التى أثرت وأسعدت جيل كامل.

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وشارك هانى الأسمر في موسم رمضان الماضى في مسلسل "ولاد امبابة" بطولة الفنان القدير لطفي لبيب، الفنانة فريدة سيف النصر، شمس، سعد الصغير، عمرو رمزي، مصطفى أبو سريع، راندا البحيرى، إيناس النجار، سوار النجار، إيمان السيد، غادة نافع، عبد الله مشرف، سميرة صدقي، نادر ابو الليف ،ريكو،علاء زينهم، منير مكرم، ايمن قنديل، مراد فكرى، ايمن منصور، احمد ميشو، احمد منير ، محمد فاروق شيبا ، شريف عمر ، فيفتي و السادات وأخرون ، من تأليف أيمن بكرى، ومن إخراج ممدوح زكي .