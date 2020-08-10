صور| ياسمين صبري وسط الطبيعة في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة ياسمين صبري، مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، في أحدث ظهور لها. وظهرت ياسمين في الصور بإطلالة أنيقة وسط الطبيعة، حازت الصور على إعجاب متابعيها. واحتفلت "ياسمين" بزفافها على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في أبريل الماضي بحضور عائلتيهما. وشاركت الفنانة ياسمين صبري في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "فرصة تانية"، بطولة أحمد مجدي، نهال عنبر، هبة مجدي، محمود البزاوي، دياب، أشرف زكي، محمد أبو داوود، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل

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