محمد رمضان يستضيف محمد نور ونجليه.. صور

رنا صلاح الدين - استضاف النجم المصري محمد رمضان، الفنان محمد نور ونجليه «علي وعمر»، وحرص عضو فريق واما الغنائي على التعبير عن شكره لرمضان على حسن استقباله.

نور نشر صوراً تجمعه بنجليه مع رمضان، كما كشف عن تعاون غنائي يجمعهما خلال الفترة المقبلة، من خلال تعليق كتب فيه: «حيبي محمد رمضان، كان يوم جامد جدا وعلي وعمر اتبسطو اوي شكرا علي استقبالك الجميل ان شاء الله نعمل غنوه جامده حبيبي الأخ الغالي».

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يُذكر أن محمد رمضان طرح حديثاً كليب جديد لأغنية بعنوان «تيك توك»، والتي تعاون مفيها مع مغني الراب الأمريكي سوبر ساكو، والأغنية من كلمات وألحان فرغلي بلاكس، وتوزيع سوبر ساكو، والكليب من إخراج حسام الحسيني.

من ناحية أخرى، أعلن محمد رمضان عن تأجيله لمسلسل «الإمبراطور» الذي كان من المقرر أن يشارك به في المارثون الرمضاني المقبل، ويقدم فيه سيرة الفنان المصري الراحل أحمد زكي، في الوقت الذي كشف فيه عن تجهيزه لمسلسل جديد بعنوان «موسى».

رمضان تألق خلال موسم 2020 بمسلسل «البرنس» بمسلسل «البرنس» الذي شارك في بطولته أمام نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، أنعام الجريتلي وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة سينرجي.