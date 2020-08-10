شكرا لقرائتكم خبر عن راشد الماجد يقدم أغنية جديدة باللهجة المصرية بتوقيع المصرى والشاذلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المطرب السعودى راشد الماجد مع الشاعر عمرو المصرى، بأغنية سينجل جديدة باللهجة المصرية، تحمل طابع مقسوم، من ألحان عمرو الشاذلى، وقال مؤلف الأغنية عمرو المصرى لـ"الخليج 365": راشد الماجد يقدم هذه الأغنية بشكل جديد وقد تكون مفاجأة للجمهور، معربا عن أمنياته أن تنال إعجاب الجمهور عند طرحها.

من ناحية أخرى انتهي الماجد من تسجيل أكثر من نصف أغانى ألبومه الجديد، ويعمل حالياً لتسجيل باقى الأغانى، حيث يتواجد راشد فى أحد الاستوديوهات، لتسجيل ما سيتم اختياره، تمهيدا لطرحه فى الفترة المقبلة.

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كما طرح راشد مؤخرا أغنية جديدة، بعنوان "سلامتك يا أبو فهد"، والتى أهداها لملك السعودية، وهى من كلمات نهار، وألحان وليد الشامى، وتوزيع زيد نديم.

وشارك مع عدد من نجوم السعودية بأوبريت وطنى جديد بعنوان "سلام من السعودية"، وشارك فيه عمالقة غناء المملكة وهم محمد عبدة، طلال سلامة، جابر الكاسر ، خالد عبدالرحمن، أصيل ابوبكر، رابح صقر ، راشد الفارس، عبدالمجيد عبدالله، عايض يوسف، عبادي الجوهر، داليا مبارك، ماجد المهندس.

يذكر أن راشد الماجد الذي بدء مسيرته الفنية عام 1984 استطاع أن يحقق شعبية جارفة في الوطن العربي، و من أبرز أعماله " ويلو " و" عطاشى " و " يا كل عمري " و" يا قلبي " وغيرهم .