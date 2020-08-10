شكرا لقرائتكم خبر عن أول تريلر لفيلم Tesla عن المخترع العالمى نيكولا تسلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة IFC للإنتاج، عن أول تريلر ترويجى لـ فيلم Tesla، الذى سيدور حول القصة الحقيقية لـ المخترع نيكولا تسلا، وجهوده لبناء نظام كهربائي ثوري، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " variety"، ومن المقرر طرح العمل في 21 أغسطس الجارى بـ دور العرض حول العالم، بعد أن تم افتتاحها بشكل جزئى، بعد التوقف الذى دام حوالى 3 أشهر، بسبب فيروس كورونا، Covid 19، على أن يقوم الممثل إيثان هوك، بلعب دور المخترع فى العمل الجديد، الذى قام ببطولة عدة أفلام مع الشركة منها "Boyhood" و "Blaze".

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ويتتبع الفيلم علاقة تسلا الخلافية مع زميله المخترع توماس إديسون (كايل ماكلاكلان)، وكذلك الطرق التي تتصادم فيها المثالية العالية مع الصناعة الأمريكية، ومن بين فريق الممثلين أيضًا إيف إيفسون وجيم جافيجان ودوني كيشوارز وريبيكا ديان وجوش هاميلتون ولوسي والترز.

ويقوم بإخراج العمل الجديد مايكل المريدا، الذى تعاون من قبل مع هوك فى Hamlet، والعمل عرض بالفعل فى مهرجان Sundance، وصرح أريانا بوكو، نائب الرئيس التنفيذي لعمليات الاستحواذ والإنتاج في IFC Films ، في بيان: "من دواعي الاحتفال دائمًا أن تعمل IFC Films مع إيثان، ويسعدنا أن نكون شركاء مع الأسطورة مايكل المريدا وبقية فريق الممثلين لتقديم هذا الفيلم الفريد، والاستثنائي للجماهير الأمريكية هذا الصيف".