أسماء أول 7 حلقات من الموسم الخامس لمسلسل Lucifer المقرر عرضه أغسطس الجارى

أعلنت شبكة نيتفلكس عن أسماء حلقات الدفعة الأولى من الموسم الخامس من سلسلة Lucifer ، الذى سيعرض في 21 أغسطس الجاري، حيث يتكون الموسم الجديد من 16 حلقة تطرح على دفعتين، على أن تتكون الدفعة الأولى من 7 حلقات فقط، تطرح دفعة واحدة على المنصة، وهذه أسماء الحلقات:

الحلقة الأولى Really Sad Devil Guy

الحلقة الثانية Lucifer! Lucifer! Lucifer!

الحلقة الثالثة ¡Diablo!

الحلقة الرابعة It Never Ends Well for the Chicken

الحلقة الخامسة Detective Amenadiel

الحلقة السادسة BluBallz

الحلقة السابعة Our Mojo

المسلسل ينتمى لفئة الدراما والجريمة، وعرض على شبكة فوكس لأول مرة فى 25 يناير 2016 يحتوى على شخصيات من تأليف نيل جيمان، وسام كيث، ومايك درينجنبيرج، ويشارك فى بطولة مسلسل Lucifer عدد كبير من النجوم أبرزهم توم أليس، لاورين جيرمان، كيفين أليخاندرو، ليزلى آن براندت، سكارليت إستفز، كيفن رانكين، راشيل هاريس.

قصة المسلسل مبنية على أحداث كتاب القصص الهزلية ساندمان والذى أصبح لاحقًا بطل الرواية المصورة الجانبية سلسلة كتاب لوسيفر Lucifer DC Comics التى كتبت بواسطة مايك كارى، وتدور حول الشيطان لوسيفر أمير الجحيم الذى يشعر بالملل وينجذب إلى سحر مدينة لوس أنجلوس، حيث يفتتح "بارًا" صغيرًا بعد تقاعده من مهامه الأبدية، لينخرط فى مجموعة من الجرائم الغامضة مع مساعديه من الشياطين.

كما أعلنت منصة نيتفلكس عن طرح موسم سادس من سلسلة الفانتازيا Lucifer، وذلك بعد انتشار الشائعات بشأن تعيين ممثل آخر بدلاً من توم اليس لبطولة الأجزاء الجديدة من مسلسل Lucifer، وسرعان ما نفت الشبكة الأمريكية نتفليكس، تلك الشائعة على أن يكون الموسم السادس هو الأخير للمسلسل.

كما انضم الممثل العالمى دنيس هايسبيرت إلى الموسم الخامس من مسلسل Lucifer ، حسبما نشرت مجلة Entertainment Week، وهذه ليست المرة الأولى التي يشارك وودسايد وهايسبيرت في عمل واحد، حيث أنهما ظهرا في مسلسل 24، ولعبا دور أخوان، وكما صرح أحد العاملين في المسلسل، أنهم لم يكن متأكد أن هايسبيرت يريد أن يشارك في سلسلة نيتفلكس الشهيرة.