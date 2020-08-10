شكرا لقرائتكم خبر عن وليد توفيق: بيتى يبعد 6 كيلو عن مرفأ بيروت وسقطت على الأرض من قوة الانفجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الفنان وليد توفيق على تفجيرات بيروت التي وقعت قبل أيام، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى وآلاف المصابين. وقال وليد توفيق فى تصريحات إلى برنامج "لايت شو" الذي تقدمه الإعلاميتان آية غرياني وأميرة عدلي على قناة "الحياة" أن لبنان ومصر بلد واحدة، داعيًا أن يديم الحب بين البلدين بسبب وقوفها بشكل بطولى بجانب لبنان في أزمتها.

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وتابع توفيق أنه لم ير مثل هذا الانفجار الذي حدث، حيث كان جالسًا على "الكنبة" في صالون بيته الذي يبعد عن بيروت 6 كيلو ولكنه سقط على الأرض من قوة الانفجار، مشددًا على أنه اطمأن على جميع أصدقائه ولكن الأكثر تضررًا في منازلهم هم إليسا وراغب علامة.

وأضاف أن زوجة رامي عياش أصيبت جراء الحادث وتم نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج واطمأن عليها، مقدمًا الشكر إلى مصر وشعبها بسبب مساندهم للبنان بعد الحادث.

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