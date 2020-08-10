نبيل الحلفاوي يعلق على فوز الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب هاني صابر :

حرص الفنان نبيل الحلفاوي، على التعليق على فوز النادي الأهلي، مساء أمس الأحد، على فريق إنبي في المباراة التي جمعت بينهما.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر: " حمد لله على سلامة حمدي فتحي، التسجيل غالبا من لاعبي الخطوط الخلفية".

وحقق فريق الأهلي، الفوز على إنبي بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، بإستاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الخامسة عشر للدوري الممتاز، وسجل محمد هاني هدف الأهلي الأول فى الدقيقة 64 وعلى معلول الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.