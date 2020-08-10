وفاة الإعلامية رانيا أبو زيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
رحلت عن عالمنا منذ ساعات، الإعلامية رانيا أبو زيد، مذيعة بإذاعة الأغاني داخل ماسبيرو.
وكانت "رانيا" قد شعرت أمس ببعض التعب والإرهاق، واعتذرت بعدها عن حضور الشفت الخاص بها في المحطة، ليفاجئ زملائها بخبر وفاتها إثر تعرضها لأزمة قلبية.
رانيا أبو زيد هي الشقيقة الصغرى للإعلامية الراحلة سميحة أبو زيد، والتي رحلت عن عالمنا منذ عامين إثر إصابتها بمرض السرطان.
ومن أبرز البرامج التي قدمتها الإعلامية رانيا أبو زيد "صوت مصر"، "أيامنا الحلوة، وغيرها من البرامج.
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