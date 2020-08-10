بيرجوزار كوريل تحتفل بعيد زواجها الـ11 بصور رومانسية ورسالة مؤثرة.. شاهد

رنا صلاح الدين - احتفلت الفنانة التركية بيرجوزار كوريل الشهيرة بـ«القاضية فريدة» بعيد زواجها من النجم خالد أرغنش الشهير بـ«السلطان سليمان»، وحرصت على مشاركة متابعيها أجواء احتفالها.

بيرجوزار نشرت صوراً رومانسية عفوية تجمعها بنجم «حريم السلطان» من أجواء أجازتهما الصيفية في إحدى المدن الساحلية، معلقة عليها: «حبيبي العزيز، لكل لحظة أقضيها معك، كل السعادة التي نعيشها معاً، أحلامنا، أملنا، معركتنا، خوفنا، خلافنا الذي نجد في نهايته حبنا لبعض أكبر، أتمنى أن يكون كل ما أعيشه خالصاً لك ألف مرة، وأن تكن خالصاً لي، أعطانا الله فرصة العيش مع أطفالنا بصحة وسلام لسنوات عديدة، احبك كثيرا، 11 عاما سعيدا».

فانز وأصدقاء بيرجوزار ومحبي أرغنش تفاعلوا مع منشورها بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهنأوا الزوجين بعيد زواجهما، متمنيين لهما حياة زوجية مليئة بالحب والسعادة الدائمة.

يُذكر أن بيرجوزار كوريل تزوجت من خالد أرغنش الشهير بـ«السلطان سليمان» عام 2009 بعد قصة حب نشأت بينهما في كواليس مسلسل «ويبقى الحب»، وفي فبراير 2010 رُزق الزوجان بابنهما الوحيد «علي»، كما استقبل النجمان مولودهما الثاني «هان» مارس الماضي.

من ناحية أخرى، كان مسلسل «أنت وطني» آخر عمل درامي عُرض لبيرجوزار كوريل الذي شاركت في بطولته أمام خالد أرغتش، كما عُرض لها فيلم «حب واحد وحياتين» الذي شاركت في بطولته أمام أنجين أكيوريك.