أحمد حاتم يحتفل بالذكرى الأولى لزواجه.. شاهد

رنا صلاح الدين - احتفل الفنان المصري أحمد حاتم بالذكرى الأولى لعقد قرانه على زوجته جايدا الديب، وحرص على مشاركة محبيه أجواء احتفاله بصورة عفوية تجمعه بزوجته.
حاتم ارفق الصورة بتعليق كتب فيه: «لقد نجت من العام الأول والابتسامة على وجهها»، حيث تفاعل فانز واصدقاء الفنان الشاب مع الصورة بشكل واسع عبر تعليقات هنأوا فيها الزوجين بذكرى زواجهما، متمنيين لهما حياة سعيدة مليئة بالحب الدائم.
من ناحية أخرى، احتفل أحمد حاتم مؤخراً بطرح فيلمه الجديد «الغسالة» الذي يشارك في بطولته أمام هنا الزاهد، ومحمود حميدة، والمغنى ويجز، وجيلان علاء، وبيومي فؤاد، وطاهر أبو ليلة، وغيرهم، والعمل من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبدالحميد.
«الغسالة» يمثل ثاني تعاون بين أحمد حاتم وهنا الزاهد، حيث سبق وقدم الثنائي فيلم «قصة حب» الذي عُرض خلال موسم عيد الحب لعام 2019، وهو من إخراج عثمان أبو لبن.
يُذكر أن أحمد حاتم يشارك كضيف شرف في الفيلم الجديد «حظر تجول» الذي يشارك في بطولته إلهام شاهين، وأمينة خليل وكامل الباشا وأحمد مجدى وإسراء صبرى ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس، ومن المنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة.
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