أحمد سعد يحصل على «لوك» جديد ويستمتع بأجازته مع خطيبته على البحر.. صور

رنا صلاح الدين - حصل الفنان المصري أحمد سعد على «لوك» جديد بعدما اقدم على التخلي عن ذقنه، وهي الطلّة التي ظل محتفظاً بها لفترة طويلة.

سعد حرص على استعراض طلّته الجديدة بصور نشرها ظهر فيها حليق الذقن، معلقاً عليها: «مفيش نعيماً؟»، لتتفاعل معه خطيبته علياء بتعليق كتبت فيه: «نعيماً يا فنان»، فيما تباينت آراء فانز المطرب المصري ما بين فريق يرى أن سعد بالطلّة الجديدة أكثر حيوية وأصغر عمراً، في الوقت الذي رأى فريق آخر أن سعد أكثر وسامة بالذقن.

في نفس الوقت، يتواجد أحمد سعد حالياً في مدينة شرم الشيخ، حيث يقضي أجازته الصيفية بصحبة خطيبته، وعدد من أصدقائهما، وكان الفنان حريصاً على مشاركة متابعيه بصور من أجواء أجازته، كما نشر مقطع فيديو عفوي، ظهر فيه آخر انسجام مع علياء على «المرجيحة» خلال تواجدهما على البحر.

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يُذكر أن أحمد سعد كان قد أعلن عن ارتباطه عاطفياً يناير الماضي دون الكشف عن هوية حبيته، حتى أحتفل بعيد ميلادها علناً لأول مرة بعد ارتباطهما الشهر الماضي، وهو ما اعتبره البعض بمثابة إعلان عن خطبة الحبيبن.

خطيبة سعد الجديدة هي «علياء بسيوني»، وهي سيدة أعمال من خارج الوسط الفني، وتملك متجرا لبيع الأزياء النسائية الفاخرة، وقد سبق وتزوج الفنان المصري 3 مرات، الأولى من والده أبنائه، لبنى بيوني، والثانية من الفنانة المصرية ريم البارودي، والثالثة من النجمة سمية الخشاب، حيث مازال يعيش سعد صراعاً قضائياً مع الأخيرة منذ انفصالهما في مارس 2019، وذلك حول حقوقها الشرعية بعد الطلاق.