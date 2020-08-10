شكرا لقرائتكم خبر عن هل تنفق فيكتوريا بيكهام 65 ألف دولار على مظهرها قبل حفل زفاف ابنها بروكلين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن تفاصيل زفاف بروكلين بيكهام ابن النجمة العالمية ومصممة الأزياء الشهيرة فيكتوريا بيكهام جعلها تعود من جديد لتصدر عدد كبير من وسائل كذلك أصبحت فيكتوريا بطلة لعدد من الشائعات التي اثارت الكثير من الجدل.

وتقدم بروكلين بيكهام مؤخرا لطلب الزواج من صديقته نيكولا بيلتز ، بينما لم يتم الكشف حتي الآن عن خطه حفل الزفاف للثنائي ، وبالرغم من ذلك إلا أن بعض الصحف و المجلات بدأت في نشر قصص مختلقة و شائعات تخص هذا الحدث الضخم الذي ينتظره العالم، نشر موقع" هيت " تقريرا يشير إلى أن فيكتوريا بيكهام تستعد بالفعل لهذا اليوم الخاص، وأن فيكتوريا بيكهام مصممة على أن تبدو في أفضل حالاتها في حفل زفاف ابنها الأكبر كما أكد التقرير أن المغنية لا تريد فقط التفوق على العروس و جمالها و اطلالتها الساحرة، ولكن أيضا تريد أن تخطف الأنظار من والدة العروس كلوديا هيفنر بيلتز.

زواعتادت فيكتوريا بيكهام أن تكون في دائرة الضوء ولكن هناك خوف من أن كلوديا ستتفوق عليها و تخطف الأضواء منها، وهو ما أكده مصدر للموقع الذي أشار إلى أن فيكتوريا تتابع صور على "Instagram " ولا تصدق أن كلوديا أكبر منها بعشرين عاما، وأكد المصدر أن نجمة فريق " Spice Girl " قررت أن تنفق الكثير لكي تبدو بمظهر جيد.

وأشار المصدر إلى أن هذا التغيير قد يكلف بيكهام ما يصل إلى 65000 دولار.

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