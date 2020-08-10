شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان السورى باسم ياخور يكشف حقيقة تعرضه لحادث سير فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى الفنان السوري باسم ياخور، تعرضه إلى حادث سير في دولة الإمارات العربية المتحدة، بعدما أثيرت هذه الشائعة عبر منصات السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية.



باسم ياخور عبر انستجرام

وقال الفنان السوري باسم ياخور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، الأحد :"أحبائي وأصدقائي أنا بخير بعض المرضي والحاقدين الله يشفيهم فبركوا شائعة تعرضي لحادث شكرا لكل اهتمامكم ومحبتكم ايها الرائعين".

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كما نعى باسم ياخور الفنان طوني موسى، قائلا :"طوني موسى وداعا. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. يالطيف قديش ودعنا احباب وأصدقاء بهالسنة يارب دخيلك اتلطف فينا جميعا وبكل اهلنا واخوتنا في سوريا وفي كل مكان".



يشار إلى أن الفنان باسم ياخور شارك في العمل الكوميدي السوري "ببساطة"، للمخرج "تامر اسحق"، إلى جانب الفنانة السورية "ديما الحايك" ونخبة من ألمع نجوم الكوميديا السورية.

كما يبدو أن الفنان باسم ياخور يعد من أقرب أصدقاء الفنان ماجد المصري، مثلما ظهر من خلال صورة نشرها الأول عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، وهي الصورة التي عكست ذلك من خلال التعليق عليها حين قال : " ولا أروع من ماجد المصري بروح النكتة التي لا تتوقف والبديهة الحاضرة والابتسامة التي ترافقه دائماً".