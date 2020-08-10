شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمى بعد تعرضه للتنمر: صمتنا بسبب احترام تربينا عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الفنان الإماراتي حسين الجسمي على حملة التنمر التي تعرض لها على منصات السوشيال ميديا بسبب انفجار مرفأ بيروت، بعدما كتب عبر تويتر :" أنا بحب لبنان لتخلص الدني"، قبل وقوع التفجيرات.



حسين الجسمي

ورد الفنان حسين الجسمي على محاولات تشويه صورته، حيث قال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء اليوم :" صمتنا احتراما تربينا عليه، نسامح ونحسن الظن كرما، ونتجاهل شموخا، جميعكم".

ووقع النجم الإماراتي حسين الجسمي، ضحية جديدة من الوسط الفني للتنمر من قبل رواد وسائل التواصل الاجتماعي بسبب انفجار مرفأ بيروت، وطالت الجسمي الكثير من التعليقات "السخيفة" على السوشيال ميديا، وبدأت موجة السخرية والتنمر بعد كتابة حسين الجسمي، تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، يعبر فيها عن حبه للبنان قال فيها: "أنا بحب لبنان لتخلص الدني" قبل وقوع الانفجار بيومين.

وربط البعض من مرتادي السوشيال ميديا بين تغريدة حسين الجسمي وانفجار مرفأ بيروت، وحاول تشويه صورته والايحاء بأنه نذير شؤم على لبنان، ولكن سرعان ما دشن عدد من المغردين، هاشتاج آخر للدفاع عن الفنان حسين الجسمي، والرد على محاولة التطاول عليه معربين عن أسفهم واستيائهم من حملة التنمر التي تعرض لها.

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وساند عدد من المشاهير، النجم حسين الجسمي بعد تعرضه لحملة التنمر بسبب انفجار لبنان، وحرص المشاهير من الشعراء والملحنين، على الدفاع عن الفنان حسين الجسمي، والرد على المتطاولين الذين تنمروا عليه عبر السوشيال ميديا لتعبيره عن حبه للبنان.

وغرد الشاعر والمؤلف أيمن بهجت قمر، على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" داعما حسين الجسمي، قائلا: "‏حسين الجسمي الفنان الكبير رفيق المشوار.. من بحبك وحشتيني لـ 6 الصبح .. بعد الفراق ..أهل كايرو.. بشرة خير.. محدش مرتاح.. سنة الحياة.. وحاجات كتير تانية.. حسين هو النجاح والذوق والاحترام والأدب".