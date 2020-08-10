شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. سبب صحى وراء تقليص دور بيومى فؤاد فى فيلم الأنس والنمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان بيومي فؤاد عن السبب وراء ظهوره كضيف شرف في فيلم "النمس والإنس" بطولة النجم محمد هنيدي، قائلا، أنه يجسد دور رئيس ضمن أحداث الفيلم ولكن بسبب ظروف صحية تم تقليص الدور وأصبح ضيف شرف وذلك خلال لقائه وقال ببرنامج Lite Show الذي يذاع عبر شاشة قناة الحياة.

وأوضح بيومي أن الظروف الصحية تتمثل في أنه كان يحتاج لصق إضافة دقن مصطنع فوق دقنه وهو يعاني من مشكلة صحية لن تمكنه من هذا الأمر وهو السبب الذي جعله ضيف شرف في الفيلم.

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في جانب آخر يجسد النجم محمد هنيدى خلال الأحداث دور موظف حكومى فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقى، والتى تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث نجد هنيدى يقع فى غرام منة شلبى التى تشاركه فى بطولة العمل، حتى يتزوج منها.

فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، محمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.