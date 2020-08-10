"مرضى وحاقدين".. باسم ياخور يرد على شائعة وفاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رد الفنان السوري باسم ياخور، على شائعة وفاته، التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق "ياخور" عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، قائلا: "أحبائي وأصدقائي أنا بخير، بعض المرضى والحاقدين الله يشفيهم فبركوا إشاعة تعرضي لحادث".

وتابع: "شكرا لكل اهتمامكم ومحبتكم أيها الرائعين".

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فيما تفاعل عدد كبير من جمهور ومتابعي الفنان السوري مع المنشور، ومن بينهم الفنانة ديما الجندي، والفنان معتصم النهار.

يذكر أن آخر أعمال الفنان السوري مسلسل "الحرملك 2"، والذي عرض في رمضان الماضي، وهو من بطولة جمال سليمان، أحمد فهمي، سامر المصري، درة، قيس شيخ نجيب.