أمينة خليل بصحبة خطيبها وتامر حبيب.. صورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر : تداول عدد من رواد التواصل الإجتماعي، صورة للفنانة أمينة خليل، بصحبة خطيبها عمر طه، والمؤلف تامر حبيب. وتقضي أمينة خليل، خلال الأيام الحالية، أجازة الصيف في الساحل الشمالي، بصحبة خطيبها رجل الأعمال عمر طه. Advertisements واحتفلت خليل، الشهر الماضي بخطوبتها على رجل الأعمال عمر طه، وسط عدد من أصدقائهم المقربين. يذكر أن آخر أعمال أمينة خليل مسلسل "ليه لأ"، وهو من بطولة محسن محيي الدين، هالة صدقي، هاني عادل، عمر السعيد، شيرين رضا، محمد الشرنوبي.

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