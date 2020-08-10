سمر مرسي أنيقة ونسرين طافش تحمل قطة.. أبرز 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - هاني صابر :

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 10 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم لقطات لنجوم الفن خلال ساعة:

سمر مرسي

كشفت الفنانة سمر مرسي، عن صورة نشرتها عبر حسابها على إنستجرام، حازت على إعجاب جمهورها.

إنجي المقدم

كشفت الفنانة إنجي المقدم، عن أحدث صور لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "حافظ على وجهك للشمس ولن ترى الظلال أبدا".

ناهد السباعي

ظهرت الفنانة ناهد السباعي، بإطلالة ملكية، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أنت تجعلني أشعر، وكأنني ملكة".

حنان مطاوع

كشت الفنانة حنان مطاوع، عن أحدث إطلالة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت : "طالما أن الغيب في علم الله .. فتصوره جميلا".

سلمى أبو ضيف

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نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف، صورة لها وهى تضع يدها لتختبئ بوجهها من الشمس عبر حسابها على إنستجرام

ريهام أيمن

ظهرت الفنانة ريهام أيمن، وسط البحر، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت : " صيف الزهور".

أحمد مجدي

ظهر الفنان أحمد مجدي، وهو يستمتع بإجازة الصيف، حيث نشر صورة له عبر حسابه إنستجرام، وهو على أحد المراكب النيلية.

نسرين طافش

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي تحمل قطتين.

دينا

نشرت الفنانة دينا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من داخل منزلها.

نانسي صلاح

نشرت الفنانة نانسي صلاح، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بفستان قصير.