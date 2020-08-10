محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشر الفنان الإماراتي حسين الجسمي، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، صورة من إحدى حفلاته الغنائية، رد من خلالها على عدد من الجمهور، الذين سخروا منه واعتبروه شؤما بعد غنائه للبنان، وانفجار بيروت بعدها.

وعلق: "صمتنا احتراما تربينا عليه، نسامح ونحسن الظن كرما، ونتجاهل شموخا، جميعكم نحب".

وكان عددا من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، قد سخروا من النجم الإماراتي، وربطوا بين انفجار بيروت وبين غنائه للبنان، ما دعا عدد من نجوم الفن للدفاع عنه، أبرزهم أيمن بهجت قمر، أحلام، سوزان نجم الدين.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد تعرضه للسخرية.. حسين الجسمي يرد: "نتجاهل شموخا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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