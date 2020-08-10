باسم ياخور يقدم واجب العزاء في طوني موسى

قدم الفنان باسم ياخور واجب العزاء في الفنان القدير طوني موسى، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ونشر باسم صورة لطوني موسى، وعلق ناعيًا: طوني موسى وداعًا .. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته .. يالطيف قديش ودعنا

احباب وأصدقاء بهالسنة يارب دخيلك اتلطف فينا جميعا وبكل اهلنا واخوتنا في سوريا وفي كل مكان.

Advertisements

يذكر أن الفنان طوني موسى توفي منذ قليل بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد، وكان الفنان داني موسى أكد أن والده طوني موسى خضع للحجر

الصحي، وطلب من الجميع أخذ الإجراءت الاحترازية من هذا الوباء الفتاك الذي يصيب الكبير والصغير.

وكانت أعمال طوني موسى بين المسرح والسينما والتلفزيون والإذاعة، ومن أبرز أعماله الفنية: الرجل الذي ضحك على الملائكة، الناس اللي بالسما الثامنة، الأم، حكاية لها بداية مالها نهاية، قصة حب، انتقام الزباء، فوزية، وداعًا زمن الصمت، ببساطة، أحلى أيام، والجزء 11 من مسلسل باب الحارة، والذي يعد آخر أعماله.