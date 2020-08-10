تراند اليوم : بالصور.. فنانات اشتهرن بشعرهن.. من بينهن صباح ومريام فارس

لا شك بأن شعر الفتاة يشكل عامل جذب كبير، لذا اشتهرت الكثيرات من الفنانات بشعرهن المميز والجميل، وفي هذا التقرير نستعرض أبرز الفنانات اللواتي تميزن بالشعر الجميل:

الفنانة اللبنانية الراحلة صباح اشتهرت طيلة حياتها بإطلالاتها المميزة وجمالها وشعرها الذهبي المموج، الذي اصبح حينها موضة قامت الكثير من الفتيات بتقليد التسريحة كي يصبحن شبيهات بـ صباح.

أما الفنانة ​ميريام فارس​ فإنها تتميز بأيامنا الحالية بشعرها المموج والخاص جداً، والذي يترك انطباعاً مميزاً عند الجمهور، خصوصاً أن نوعية شعرها أصبحت كعلامة تجارية لفارس، فعندما يرى احدنا فتاة تمتلك شعرا يشبه شعر ميريام فارس لابد أن نطرح تساؤلاً عن الشبه أو أن نلقبها بـ”شبيهة ميريام”.

أما مصرياً فقد اشتهرت الممثلة المصرية ​شيريهان​ بجمال شعرها وطوله المميز، وكانت تطل على الجمهور بكل عمل تشارك به بتسريحة مختلفة، ما جعل شعرها جزءاً مهماً من شخصيتها، وعندما نتكلم عن شريهان “نجمة الفوازير” لابد أن نذكر ايضاً زميلتها في الفوازير والتمثيل الممثلة ​نيللي​ التي لطالما أبهرت الجمهور بجمال شعرها وتسريحاتها المميزة.

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بدورها الفنانة ​مايا دياب​ تعد الأكثر جرأة ربما بتغيير لون شعرها أو تغيير التسريحات، فلطالما تطل دياب على جمهورها بـ”لوكات” وتسريحات وألوان جديدة تخطف بها الأنظار.

أما الفنانة ​نوال الزغبي​، فقد تم إطلاق لقب “النجمة الذهبية” عليها نسبة لشعرها الذهبي المميز الذي يعشقه جمهورها.