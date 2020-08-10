تراند اليوم : إليسا تدعو زملائها الفنانين لمساعدة الشعب اللبناني

مجددا اعلنت الفنانة اليسا دعمها الكامل لبلدها في ازمته ودعت زملائها الفنانين بمساندة الشعب اللبناني المتضرر وقالت: “لكل اللبنانيين اللي عم يدعمو إعادة الحياة لبيروت… ألف تحية. كل واحد منا عم يتحمل مسؤوليتو وبدعي كل زملائي الفنانين يوقفو حد هالشعب بأيا طريقة. أنا فخورة أكتر من أيا وقت بلبنانيتي

وكانت قد كشفت إليسا عن الدمار الذي لحق بمنزلها بسبب إنفجار بيروت يوم أمس، إذ ظهر في الصور حجم الأضرار الكبيرة التي لحقت بأثاث المنزل والزجاج الذي تهشّم بالكامل وتناثر في كل الأرجاء.

وعلّقت إليسا على الصور بالقول :”انفدت بل الحديد و الممتلكات، بس مين بيرجع اللي راحوا ؟ مين برجعلنا بيروت”؟

وكانت كتبت قبلها :”محروق قلبي من جوا و مقهورة عا بلدي من اللي صار. أنا الحمدلله بخير وانشالله ما يكون في شهدا، وكل الجرحى يتعافو يا رب !بيتي تكسر كلو بس مش مهم ،المهم. الله يحمي لبنان”.

وتابعت :”ما عم فيني إحتوي غضبي على اللي صار. هيدا البلد بيستاهل أحسن من هيك. معو حق مروان حمادة… هيدا العهد نحس، واللي حاكمينا نحس، واللي تسببو باللي صار اليوم من ورا إهمالن نحس بنحس. فلوا كلكن عا بيوتكن وعا مزبلة التاريخ”.