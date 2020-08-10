تراند اليوم : بهذة الطريقة .. كارمن سليمان تقدم كل الدعم لشعب لبنان – فيديو

قررت الفنانة المصرية كارمن سليمان، أن تعبر عن دعمها وحبها للشعب اللبناني، عقب حادث الانفجار الهائل الذي شهدته العاصمة اللبنانية بيروت قبل أيام.

ونشرت كارمن عبر حسابها على Instagram مقطعا من أغنية “بحبك يا لبنان”، التي قدمتها الفنانة فيروز، وعلقت عليها، : “إهداء من أعماق قلبي إلي لبنان الحبيب.. إهداء للشعب اللبناني القوى المحب للحياة صانع البهجة”.

يذكر أن الفنانة كارمن سليمان أعلنت تأجيل طرح الفيديو كليب الجديد “لينا رقصة”، تضامنا مع الشعب اللبناني، عقب الانفجار الهائل الذي هز العاصمة بيروت.

كتبت كارمن عبر حسابها على Twitter: “بسبب الظروف الراهنه التي تمر بها لبنان الحبيبة.. قررت تأجيل طرح كليب (لينا رقصة) تضامناً مع الشعب اللبناني.. ربنا يرحم الضحايا ويصبر أسرهم.. ويشفي المصابين والمتضررين من الحادث”.

Advertisements

‎

كان انفجار ضخم قد هز العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الثلاثاء، وأثار الرعب في نفوس سكانها، ونشر رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقاطع فيديو تعرض لحظة الانفجار الضخم، مع تصاعد سحابة دائرية بيضاء وأعمدة دخان في المكان، واهتزاز الأراضي في المناطق المحيطة به.

يُذكر أن كارمن كانت قد طرحت مع مطلع عام 2020 كليب بعنوان “بصاتك”، وهي من كلمات سامي علي، ألحان ورؤية فنية وإشراف عام مصطفى جاد، وتوزيع ماز، والكليب إخراج أمير رواني.