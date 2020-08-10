تراند اليوم : عاجل – سما المصري تفاجئ المحكمة بإعترافات لاول مرة حول الفيديوهات المخلة 

استمعت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، لأقوال سما المصرى، فى استئنافها على حكم حبسها 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، وأنكرت المتهمة نيتها التحريض على الفسق والفجور مستطردة: “تليفونى كان مسروق، ومنشرتش فيديوهات مخلة”، وحضرت المتهمة وسط حراسة مشددة وبارتداء الكمامة الطبية.

وأضافت سما أمام هيئة المحكمة، إنها لم تقصد بالفيديوهات المنشورة عبر حسابتها أى إساءة أو تحريض على الفسق، مؤكدة: “أنا كنت عايشة حياتى عادى زى أى حد معرفش إن فيديو لحياتى الشخصية ممكن يعمل كده”.

وكانت قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامى منصور، بمعاقبة سما المصرى بالحبس 3 سنوات و300 ألف جنيه غرامة، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.