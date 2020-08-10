تراند اليوم : بتول عرفة: سعيدة بالمليون مشاهدة الأولى ل “خليها على الله “

أعربت المخرجة بتول عرفة عن سعادتها الكبيرة بنجاح كليب “خليها على الله” للفنان محمد سرور، والذي يعد التعاون الثاني لها مع لايف ستايل ستديوز ، والذي حقق نسبة مشاهدات تجاوزت المليون ، منذ بداية عرضه في موسم عيد الأضحى المبارك.

وأكدت عرفة في تصريحات صحفية اليوم أنها ارادت من خلال فكرة الفيديو كليب بث روح التفاؤل بأن القادم أفضل ، وأن لا شئ يستطيع أن يعوق تحقيق الاحلام مادام يتخلى الانسان بالسعى و المصابرة ، وهو ما جعلها تستعين ببطلة من ذوى الاحتياجات الخاصة وتعتمد ظهورها في نهاية الكليب ، لتؤكد على رسالة الكليب الهادفة .

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ومن جهة أخرى اشارت إلى انها تستعد قريباً لطرح فيديو كليب جديد للفنان محمد نور يحمل أسم ” جاني في ملعبي ” والتي انتهت أمس من مرحلة المونتاج استعداداً لعرضه بالقنوات الفضائية واليوتيوب ، مؤكدة انه سيكون مفاجأة لجمهور نور .

أغنية “خليها على الله ” من كلمات : مؤمن راجح، ألحان : الدكتور مصطفى العسال، وتوزيع إلهامى دهيمه وأحمد حسام، وإخراج : بتول عرفة.