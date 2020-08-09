"الصيف الدولي" بالإسكندرية يحتفي بالفنان محمود رضا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مهرجان الصيف الدولي بالإسكندرية إهداء دورته الـ18 التي تنطلق الأسبوع المقبل إلى الراقص ومصمم الاستعراضات محمود رضا الذي توفي في يوليو/تموز عن 90 عاماً.

المهرجان ينظمه مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية، ويقام في الفترة ما بين 15 - 29 أغسطس/آب الجاري.

وقالت رشا عيد، نائبة مدير مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية إن محمود رضا كان فناناً شاملاً، مثّل ورقص وغنى وقدم للسينما المصرية العديد من الأفلام.

وأضافت أن رغم وفاته أثناء الإعداد للمهرجان فقد حرص المنظمون على إهداء الدورة الجديدة له تقديراً لمشواره المشرف ودوره الفني البارز.

يستهل المهرجان أنشطته بحفل غنائي على المسرح المكشوف لمكتبة الإسكندرية للفنانة دينا الوديدي، فيما يحيي حفل الختام على المسرح ذاته المغني مصطفى قمر.

ويشمل البرنامج حفلات غنائية وموسيقية تقام بالهواء الطلق مراعاة للإجراءات الوقائية لكبح انتشار فيروس كورونا، منها حفل للثنائي الموسيقي فؤاد ومنيب وآخر للمغنية نوران أبو طالب، إضافة لحفل لأوركسترا مكتبة الإسكندرية بقيادة الموسيقار ناير ناجي.

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وفي 20 أغسطس/آب يلتقي جمهور المهرجان مع المنشد محمود التهامي، فيما يحين موعد حفل المطرب علي الحجار في الـ27 من الشهر ذاته.

أما 28 من أغسطس/آب يقدم مركز مدحت فوزي لفنون العصا بملوي في محافظة المنيا عرضاً راقصاً على المسرح المكشوف.

وقالت نائبة مدير مركز الفنون إن عدد الحاضرين في كل حفل سيكون في حدود 300 شخص مع اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة، وهي الدخول بالكمامات وقياس درجة حرارة الجمهور وتوفير سوائل تعقيم اليدين وتطهير المقاعد والحفاظ على مسافة تباعد آمنة بين الحاضرين.

وأضافت أن دورة هذا العام ستكون مميزة رغم قصر مدتها وضغط البرنامج بسبب ظروف تفشي فيروس كورونا، وتشمل حفلات متنوعة تلبي أذواق مختلف الفئات العمرية.

وبجانب الحفلات والسهرات يقيم المهرجان ورشة عمل عن (صناعة الأفلام منخفضة التكاليف) يقدمها المخرج أحمد رشوان وماستر كلاس عن (دور المخرج السينمائي) للمخرج عادل أديب.

وأعادت مصر الأنشطة الثقافية والفنية بشكل تدريجي في يوليو/تموز بعدما ظلت المسارح ودور السينما مغلقة منذ مارس/آذار بسبب جائحة كورونا.