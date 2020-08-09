شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة عن استقالة النواب اللبنانيين: نريد نوابا غير طائفيين.. التغيير يبدأ بالفكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شددت الفنانة اللبنانية كارول سماحة على ضرورة أن يبدأ التغيير في لبنان بالفكر أولا قبل أي شيء، معتبرة استقالة بعض النواب من البرلمان اللبناني أمر جيد.



كارول سماحة

وغردت الفنانة كارول سماحة عبر تويتر قائلة: "ما في تغيير في لبنان إلا ما يصير في قانون انتخابي لا طائفي.. استقالوا النواب اليوم جيد.. بس رح بيجي غيرهم بكرا... نريد نوابا لا طائفيين، التغيير يبدأ أولا بالفكر.. وشكرا".

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وفي وقت سابق، تفاعلت الفنانة اللبنانية كارول سماحة مع هاشتاج "لبنان ينتفض" و"يوم الحساب"، مطالبة بحل مجلس النواب اللبنانى على خلفية التفجيرات التى شهدتها العاصمة بيروت، حيث كتبت عبر حسابها الرسمى على "تويتر" السبت: "نطالب أولا باستقالة مجلس النواب.. لبنان_ينتفض".

وجهت الفنانة كارول سماحة الشكر لمصر وغيرها من الدول التي ساندت ودعمت الشعب اللبناني عقب التفجيرات التي شهدتها العاصمة "بيروت" الثلاثاء الماضى، الذي أسفر عن استشهاد العشرات وإصابة الآلاف.

وغردت كارول سماحة عبر حسابها الرسمي على تويتر قائلة: "‏من القلب شكرا لكل الدول العربية التي ساندتنا في محنتنا.. شكرا على محبتكم ووقفتكم مع الشعب اللبناني.. شكرا للملك ‎محمد السادس المغرب، شكرا السعودية، مصر، الإمارات، الجزائر، تونس، الكويت، سوريا، الأردن، قطر، إيران، العراق، كردستان، شكرا ‎فرنسا".

ونشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، عبر حسابها الشخصى على موقع "تويتر"، صورة لطفلة صغيرة توفيت بين ضحايا تفجير بيروت، وكتبت فى تعليقها على الصورة: "الله يصبر أهل هالطفلة على خسارتها"، كما أعادت الفنانة اللبنانية مادلين مطر، نشر الصورة ذاتها، عبر حسابها الشخصى على موقع "تويتر"، وكتبت فى تعليقها عليها: "يا حبيبتى.. الله يرحمك".