شكرا لقرائتكم خبر عن عدوك مش دايما ابن كارك.. الصداقة جمعت أهم نجوم الغناء أبرزهم إلتون جون وشير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع الكثيرين أن مجال صناعة الموسيقي و الغناء يركز فقط علي المنافسة القوية و التي تصل في بعض الأحيان لخلق سلسلة من العداوات بين أهم و اشهر نجوم الغناء في العالم ، لكن اليوم نكشف عن صداقات جمعت نجوم الغناء منذ فترة طويلة وذلك بالرغم من عدم ظهورهم باستمرار معا، تأتي في المقدمة النجمة العالمية تايلور سويفت التي تعد واحدة من الأصدقاء المقربات لنجم الغناء الشهير إيد شيران ، حيث تسعي سويفت لدعمه منذ عدة سنوات و بطرق عدة وهو ما يظهر دائما أن علاقتهما لم تتأثر بعامل الوقت بل تصبح أقوى.



تايلور سويفت و ايد شيران تايلور سويفت و ايد شيران

كذلك يدخل القائمة نجم الراب الشهير ليل واين الذي تربطه صداقة قوبة بترافيس باركر وقد جمعت للصداقة بين الثنائي منذ تعاونهما معا لأول مرة عام 2005.



ليل واين وترافيس باركر ليل واين وترافيس باركر

كما جمعت الصداقة بين 3 من أهم ايقونات الموسيقي في العالم و هم إلتون جون وشير وديانا روس والذين بدأوا صداقتهم الوطيدة في فترة السبعينات .



التون جون و شير و ديانا روس التون جون و شير و ديانا روس

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ولم يتوقع الكثيرين أن الصداقة جمعت بين لوداكريس وبرنس و ديف شابيل ، كذلك كاتي بيري وريهانا ، و ملك البوب مايكل جاكسون و النجم العالمي ستيفن تايلور ، و سنوب دوج و 2Pac Shakur.



سنوب دوج و 2Pac Shakur



كاتي بيري وريهانا



لوداكريس وبرنس و ديف شابيل