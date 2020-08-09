شكرا لقرائتكم خبر عن شاشات سينما للسيارات بمهرجان عمان السينمائى للحماية من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مهرجان عمّان السينمائى الدولى - أوّل فيلم عن برنامج أفلام دورته الافتتاحية والذى من المقرر أن يعقد فى الفترة ما بين 23 إلى 31 أغسطس الحالى فى العاصمة الأردنية عمّان.

ويتضمن برنامج العروض 30 فيلماً روائياً طويلاً ووثائقياً، عربياً وَدولياً، بالإضافة إلى تسعة أفلام عربية قصيرة، ويُفتتح المهرجان بالفيلم الفرنسى "البؤساء" للمخرج لادج لى الحائز على العديد من الجوائز فى 23 أغسطس، فى حين سيتم عرض فيلم "الأقصُر" للمخرجة الأردنية-البريطانية زينة الدرّة فى حفل توزيع الجوائز فى 31 أغسطس.

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قالت ندى دومانى مديرة المهرجان: "ينظم المهرجان رغم كل الصعاب والعقبات، والفضل يعود بشكلٍ رئيسى إلى التزام وعزم المنظمين والشركاء".

وأضافت: "فى هذه الأوقات غير المألوفة، نحن بحاجة أكثر من أى وقت مضى إلى فعاليات ثقافية. نؤمن بقوة الفن والإبداع وضرورة دعم صانعى الأفلام فى الأردن والمنطقة".

وتماشيا مع قواعد التباعد الاجتماعى وحرصاً على تقديم تجربة فعلية واحتفائية قدر الإمكان، عمد المهرجان إلى إيجاد طريقة بديلة خلاقة من خلال استحداث ثلاث شاشات سينما لِلسيارات (درايڤ إن) فى منطقة العبدلى الجديد واستخدام مسرح الهيئة الملكية الأردنية للأفلام فى الهواء الطلق، فيما تُنظم أيام عمان لصناع الأفلام بمزيج من الحضور الفعلى والافتراضى.