شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان "كل نفسك بنفسك" فى ظهور جديد على حمام السباحة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الفنان محمد رمضان فى مقطع فيديو جديد عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وهو يتناول كيك عليه صورته، وهو ما أثار إعجاب متابعيه وجمهوره في الفيديو الذى ظهر فيه على حمام السباحة. وكتب رمضان معلقاً على الفيديو وهو يأكل الكيك التى تحمل صورته: "كل نفسك بنفسك"، ليحصد عددا كبيرا من المشاهدات من قبل جمهوره ومتابعيه.

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واحتفل رمضان، منذ قليل، بوصول مشاهدات فيديو كليب أغنيته بوم بوم رايحين نسهر لرقم كبير على موقع يوتيوب، حيث وصل إلى 135 مليون مشاهدة، وقد حرص رمضان على مشاركة متابعيه باحتفاله بوصوله لهذا الرقم من خلال حسابه الرسمي على موقع انستجرام، حيث نشر مؤخراً صورة له من الكليب، وعلق عليها بكتابة: "بوم بوم 135 مليون مشاهدة".

وكان احتفل الفنان محمد رمضان، بوصول عدد مشاهدات كليبه "أنت جدع" لـ 66 مليون مشاهدة، منذ طرحه في 1 مارس الماضي عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.

ونشر رمضان مقطع من الأغنية عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، ليعلن عن وصول عدد مشاهدات كليبة لحاجز الـ 66 مليون مشاهدة، وكتب "انت جدع 66 مليون مشاهدة".