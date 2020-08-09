شكرا لقرائتكم خبر عن نجمات زمان والصحافة.. سامية جمال تتعامل كأخت حانية وبتزوغ لو معندهاش جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كانت العلاقة قوية بين نجوم زمان الصحافة وكان نجوم الزمن الجميل يحرصون على أن تنقل الصحافة اخبارهم وأن تكون لهم علاقات صداقة بالكتاب والصحفيين، حتى أنهم كانوا يكتبون مقالات بالصجف والمجلات وكثيرا ما ينشرون مذكراتهم بها.

وكان لكل نجم طريقة فى التعامل مع الصحافة والصحفيين، وفى إدارة الحوارات الصحفية يعرفها من يتعاملون معهم، وكان الكاتب الصحفى فوميل لبيب من الصحفيين الذين أجروا العديد من الحوارات مع نجوم الزمن الجميل، وفى عدد نادر من مجلة الكواكب صدر عام 1961 كتب فوميل لبيب عن لزمات وعادات وطرق عدد من نجمات الزمن الجميل فى التعامل مع الصحافة والصحفيين وفى إدارة الحوارات الصجفية، تحت عنوان :" لكل فنان لزمة"

وكان من بين الفنانات اللاتى تحدث عنهن الكاتب الصحفى فوميل ليب الفراشة سامية جمال والتى قال عنه أنها ودودة ولكنها تغيب عن الحوار نصف ساعة حتى تجيئ.

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وقال لبيب:" إذا جاءت سامية غسلت كل ما بنفسك من ملل، حيث تسألك عن صحتك وأحوالك وزوجتك أو حبيبتك، ولابد أنك ستسألها عن إحدى شائعات الحب أو حتى حقائقه، وسمية تقول كل شئ وأجرها على الله".

وأكد على ذكاء الفراشة قائلا :" سامية أصلاً لا تقابلك إلا إذا كانت تريد أن تقول شيئاً تكتبه الصحافة، وإذا لم تكن تريد فإنها تفلت من الحوار ببراعة"

وأضاف :" قد تختار الفراشة أن تنتقل بك إلى الشرفة إذا كان الجو حاراً ، أو تقرب منك المدفأة إذا كان الجو بارداً، المهم أنك ستشعر بأنك تجلس مع أخت حانية"