شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا توجه رسالة إلى اللبنانيين الداعمين لإعادة الحياة فى بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النجمة اللبنانية إليسا رسالة إلى كل اللبنانيين الذين يدعمون إعادة الحياة في العاصمة بيروت بعد التفجيرات التى شهدتها الثلاثاء الماضى، وراح ضحيتها نحو 156 شهيدا على الأقل، إضافة إلى إصابة 6 آلاف شخص.



إليسا عبر تويتر

وغردت الفنانة إليسا عبر حسابها الرسمي على تويتر قائلة: "لكل اللبنانيين اللى عم يدعمو إعادة الحياة لبيروت.. ألف تحية.. كل واحد منا عم يتحمل مسؤوليتو وبدعي كل زملائي الفنانين يوقفو حد هالشعب بأيا طريقة.. أنا فخورة أكتر من أيا وقت بلبنانيتي".



اليسا

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وعن تبرعها إلى اللبانيين، قالت الفنانة إليسا عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "هذا هو الحد الأدنى الذى يمكننا القيام به لمساعدة شعبنا! كل الحب لـ بيروت".

كما حرصت النجمة اللبنانية إليسا على نفى تغريدة منسوبة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر، تهاجم فيها السوريين الذين يمكثون في لبنان.

وأعادة إليسا مشاركة التغريدة المزيفة عبر حسابها وكتبت: "الأخبار المزيفة موجودة في كل مكان، الأذكياء فقط هم من يتحرون عن الحقيقة دائماً".

وكانت النجمة إليسا وجهت رسالة غضب للمسئولين اللبنانيين عبر حسابها على تويتر، قائلة: "أنا سميت القوات لأنه كانوا يمثلوا طروحاتى وأفكارى اليوم أنا مخذولة من الرئيس اللى معه خبر ومتستر لكل اللى بالسلطة من كبير لصغير كلن مجرمين وشركاء كلن يعنى كلن إنتوا أحقر ناس جم على السلطة والحكم".