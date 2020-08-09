شكرا لقرائتكم خبر عن جنات تزيل الستار عن ملامح ألبومها الجديد "أنا فى انتظارك".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت المطربة جنات متابعيها وجمهورها بمقطع فيديو قصير عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام، للإعلان عن اقتراب طرح ألبومها الجديد "أنا فى انتظارك"، المقرر طرحه خلال الفترة القادمة. وكتبت جنات عبر الفيديو الذي ضم بوستر الألبوم: "أنا فى انتظارك.. قريباً"، وسرعان ما حصدت على عدد كبير من التهنئات والمباركات على الألبوم الجديد.
وتتعاون جنات مع عزيز الشافعي في أغنيتين من كلماته وألحانه، الأولى بعنوان "إوعى" من توزيع الموسيقى هانى يعقوب، والثانية "أقولك" من توزيع وسام عبدالمنعم، ومن المقرر أن يتم طرحه الأغانى مع وقت نزول الألبوم في الأيام المقبلة على يوتيوب.
ولم تكن المرة الأولى الذى يتعاون فيها عزيز الشافعي مع جنات، حيث تعاونا من قبل في عدد من الأغاني من ضمنها أغنية"100 دليل"من كلماته وألحانة وتوزيع أسامة عبد الهادى، من ألبوم بنفس الكلام وغيرهما.
كما شارك جنات فترة قبل موسم رمضان أغنية على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "أبطال بلدنا" والتى جمعته بالمطرب محمد عدوية وأبرز الفيديو كليب الخاص بالأغنية كمائن الشرطة التى ترعى الشوارع خلال فترة حظر التجول بجانب إظهار الأطباء، جيش مصر الأبيض وهم يرعون المرضى بفيروس كورونا.
الأغنية كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أحمد إبراهيم، وتقول كلماتها: "تسلم الناس اللى صاحية.. شادة حيلها ليل نهار.. واللى بيساعد بقلبه دولا متعدش كتار".
وكان آخر أعمال المطربة جنات وليد سعد تتر مسلسل " بخط الإيد" من بطولة أحمد رزق وسوسن بدر ويسرا اللوزى وأخرون، والذى كان يعرض على سى بي سى فى فترة الماضية، وإخراج شيرين عادل، والأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، ومن ألحان وليد سعد.
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