شكرا لقرائتكم خبر عن نجمات زمان والصحافة.. شادية تسأل أكثر مما تجيب وفريد من ممنوعات الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كانت العلاقة قوية بين نجوم زمان الصحافة وكان نجوم الزمن الجميل يحرصون على أن تنقل الصحافة أخبارهم وأن تكون لهم علاقات صداقة بالكتاب والصحفيين، حتى أنهم كانوا يكتبون مقالات بالصحف والمجلات وكثيرا ما ينشرون مذكراتهم بها.

وكان لكل نجم طريقة فى التعامل مع الصحافة والصحفيين، وفى إدارة الحوارات الصحفية يعرفها من يتعاملون معهم، وكان الكاتب الصحفى فوميل لبيب من الصحفيين الذين أجروا العديد من الحوارات مع نجوم الزمن الجميل، وفى عدد نادر من مجلة الكواكب صدر عام 1961 كتب فوميل لبيب عن لزمات وعادات وطرق عدد من نجمات الزمن الجميل فى التعامل مع الصحافة والصحفيين وفى إدارة الحوارات الصجفية، تحت عنوان :" لكل فنان لزمة"

وكان من بين هؤلاء النجمات التى تحدث عنهن الكاتب الصحفى فوميل لبيب الفنانة الكبيرة شادية والتى قال عنها إنها تستقبل الصحفى فى البيت أو الاستوديو وتنهال عليه بالأسئلة قبل أن يبدأ بسؤالها.

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وقال لبيب :" إذا أحست شادية أنك أخذت عليها تبدأ تستمع إلى أسئلتك، ثم تحذف نصفها على ضوء ما تصوبه لك".

وتابع :" هناك اشياء لا تحب شادية التحدث فيها ومنها قصتها مع فريد الأطرش أو خلافاتها التى استمرت لفترة مع زوجها السابق عزيز فتحى، أما أحب الاشخاص إلى نفسها فهو شقيقها طاهر، ولهذا قد تردد اسمه أكثر من 16 مرة خلال الحوار معها".

وأضاف الكاتب الصحفى فوميل لبيب:" إذا كانت شادية فى البيت وأقبلت شقيقتها عفاف أو سعاد أو أمها فإنها تتحدث إليهن باللغة التركية وتظل أنت "يوك" ، أى ممثل الأطرش فى الزفة "