شكرا لقرائتكم خبر عن حمو بيكا في حفلة بالساحل الشمالي.. بدون تباعد اجتماعي ولا كمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر مطرب المهرجانات حمو بيكا في أحد شواطئ الساحل الشمالي، وذلك بعد أسبوع من حادث اصطدام سيارة مدير أعماله بعدد من السيارات المتواجدة بالساحل الشمالي.

وظهر بيكا بصحبة عدد من الفنانين، من ضمنهم الفنان فايق عزب.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية تفاصيل جديدة في واقعة حادث "بورتو مارينا" والذى تردد فيه اسم المغني الشعبي "حمو بيكا"، حيث تبين من خلالها أن قسم شرطة مارينا تلقى بلاغًا من مسئول أمن فندق "بورتو مارينا" أفاد فيه بوجود حادث تصادم أمام الفندق، فانتقلت رجال الأمن لمكان الواقعة للفحص والمعاينة وسؤال الشهود.

وكشفت التحريات عن أن الحادث أسفر عن وقوع تلفيات بـ8 سيارات، السيارة الأولى انفجار الإطار الأمامي الأيمن وتطبيق الرفرف الأيمن الأمامي مع تطبيق الباب مع كسر المرآة وكسر الفانوس الأمامي والإكصدام والشبكة وتطبيق الكابوت وكسر الإكصدام الخلفي مع انفجار الأيرباج الداخلي من الناحيتين، وفى السيارة الثانية انفجار في الأطار الخلفي الايسر وتفتت الجنط وتطبيق الأبواب والرفرف الخلفي الأيسر واعوجاج وتطبيق بالإكصدام والشبكة الامامين وتطبيق بالكابوت.

السيارة الثالثة تهشم بالجانب الأيسر مع كسر الاكصدام الامامي والفوانيس، السيارة الرابعة تطبيق بالشنطة والأكصدام الخلفي والامامي والفوانيس وكسر الزجاج الخلفي الايسر، السيارة الخامسة تطبيق الرفرف الخلفي الأيمن وخدوش في الاكصدام، السيارة السادسة خدوش وتطبيق في الجانب الأيمن، السيارة السابعة كسر الفانوسين وخدوش، السيارة الثامنة تطبيق بالشنطة وتطبيق الاكصدام الأمامي والخلفي والباب الخلفي الأيمن.

وأشارت التحريات إلى أن جميع السيارات كانت مركونة على جانبي الطريق، يمينًا ويسارًا.

واستمع رجال المباحث لأقوال أصحاب السيارات المتضررة الذين جاء مجمل أقوالهم لتؤكد تلقيهم بلاغ بوقوع حادث اصطدام أسفر عن أضرار بالغة بسيارتهم، واتهموا قائد السيارة الأولى بالتسبب في التلفيات التي لحقت بسيارتهم، وطالبوا بإلزامه بنقلها وإصلاحها على نفقته.

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