شكرا لقرائتكم خبر عن مروان خوري: الأغنية الشعبية تعيش مع الجمهور ولا تموت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المطرب اللبناني مروان خوري إن اللون الشعبى هو الذى يعيش مع الجمهور، فالأغنية الشعبية تُشبه المجتمع وتصبح كلاسيكية مع الوقت وتظل بذاكرة الجمهور فهى أغانى لا تموت، وأضاف مروان لـ"الخليج 365" أنه يحب هذا اللون من الأغاني، متابعا: وأسعى أن أشارك جمهورى به ولم أكتف بالأغانى الرومانسية فقط، فأعظم الأغانى الشعبية كانت للنجم أحمد عدوية بالرغم من أنها حققت جدلًا وقتها، فكان هناك اختيار جميل للكلمة التى كانت بسيطة للجمهور.

وتابع: من ذكاء الفنان أن يعرف الوقت الذى يغير فيه ذوقه ليصبح قريب من الجمهور، وأتمني عند تقديم هذا اللون من الغناء أن ينال إعجاب جمهور وقت طرحه.

يذكر أن آخر أعمال مروان خورى طرح أحدث كليباته، والذى يحمل اسم "كمل حياتك"، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهى من إخراج فالنتينا، من كلمات وألحان مروان خورى، وتوزيع دانى خورى.