شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل جنازة جورج كلونى.. تتكلف مليون دولار أمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل يخطط جورج كلوني لإقامة جنازته بمبلغ ضخم يصل الي مليون دولار ؟ سؤال انتشر بكثافة خلال الساعات القليلة الماضية بين محبي وعشاقي جورج كلوني من شتي انحاء العالم، والتي نفاها تماما موقع "جوسيب كوب" المعني بالتحقق من الشائعات المنتشرة، بدأت الشائعة بنشر موقع " Globe " تقريرا يشير إلى أن الممثل جورج كلوني كان يستغل وقته خلال تواجده بالحجر المنزلي بسبب جائحة كورونا " COVID-19 " وظل يخطط لجنازته وقد زعم مصدر أنه قرر أن تتكلف جنازته مليون دولار من ثروته المقدرة بـ 500 مليون دولار .

وأشار مصدر إلى أن السبب الرئيسي وراء تفكيره في ذلك هي زوجته أمل علم الدين وتوأمهما إيلا وألكساندر البالغان من العمر 3 سنوات ، حيث يعدان المحرك الرئيسي وراء اهتمام كلوني المفاجئ بما يأتي بعد وفاته، فهدف كلوني الأساسي هو إنقاذ أسرته "من متاعب وتكاليف تنظيم الحدث" بأنفسهم.

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وأضاف المصدر أن جورج كلوني يأمل أن يودع عالم هوليوود في "كاتدرائية ضخمة" مثل كنيسة وستمنستر في لندن أو كنيسة سانت باتريك في نيويورك ، و من المتوقع حضور أصدقاء كلوني من المشاهير مثل براد بيت .

وأعلن المصدر أن السبب الثاني وراء تخطيط كلوني لجنازته انه حقا يعاني من العديد من المشاكل الصحية التي جعلت حياته متوترة للغاية .



كلوني