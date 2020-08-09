شكرا لقرائتكم خبر عن سيلفستر ستالون مع زوجته على الشاطئ بعد فترة من العزل الصحى بسبب كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجم العالمي سيلفستر ستالون قرر الاستمتاع بوقته مع زوجته جينيفر مؤخراً، حيث رصدتهما عدسات المصورين أثناء خروجهما معاً، وفقا لتقرير نشره موقع الديلي ميل، وظهر مع الزوجين ابنتهما وأحد أصدقائهما، وذلك بعدما ظهروا معا أثناء سيرهما على الشاطئ في مدينة ماليبو بعد فترة العزل واتباع الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.





ونجح أسطورة الأكشن سيلفستر ستالون فى خطف الأنظار إليه بصورة جديدة نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، منذ قليل، والتى ظهر فيها وهو يتوسط بناته الذين ظهور فى كامل أناقتهم وجمالهم.

وظهر النجم العالمي صاحب الـ 74 عاماً وهو يمسك في يده الكمامة الطبية ويتوسط بناته اثناء خروجهما في نزهة عائلية، وكتب قائلا: " في نزهة مع بناتي، أسقطنا الكمامة الطبية بسرعة لالتقاط الصورة"، مشدداً على ضرورة اتباع تعليمات السلامة لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





واحتفل أسطورة الأكشن في هوليوود منذ أسابيع قليل، بعيد ميلاده الـ 74، واستعرض ”الخليج 365” أبرز محطات النجم العالمي والتي جاءت كالآتي:





- والدته "جاكي ستالون" هي منجمة أمريكية وراقصة سابقة ومروجة لمصارعة النساء.

- في بداية مرحلة الخمسينات اضطر والده لنقل مقر إقامة الاسرة الي واشنطن و ذلك بهدف فتح مدرسة للتجميل.

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- تم طلاق والديه وهو في سن التاسعة، وعاش فترة مراهقة صعبة للغاية و ذلك بعد طرده من عدد من المدارس بسبب مشاكله السلوكية.

- بدأ سيلفستر ستالون مسيرته الفنية عام 1969 والتي تستمر حتي الآن.

- من أنجح الأعمال التي قدمها سلسلة أفلام "Rocky" التي بدأت في 1976 وحتى 2018.

- رشح Rocky للمنافسة على 10 جوائز للأوسكار منهم جائزة أفضل ممثل.

- باع سيلفستر ستالون سيناريو فيلم " Paradise Alley" بـ 100 دولار أمريكي فقط.

- اشتهر بتقديم الأفلام الأكشن وهو ما عرضه للعديد من الإصابات و كانت احدها السبب الرئيسي لدخوله " العناية المركزة" في مستشفى سانت جون.

- ظهر بشخصيته الحقيقية في الفيلم الهندي "Kambakkht Ishq" إنتاج عام 2009.