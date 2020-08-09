شكرا لقرائتكم خبر عن على ربيع ومحمد عبد الرحمن يحتفلان باقتراب انتهاء تصوير فيلمهما الجديد.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنانان على ربيع ومحمد عبد الرحمن، على الاحتفال باقتراب انتهاء تصوير فيلمهما الجديد "الخطة العامية"، بوصلة رقص من داخل السيارة أثناء قيادة ربيع، وسط التزام بتعليمات الوقاية من فيروس كورونا، حيث ظهر الأول وهو يضع الكمامة الطبية.

وكتب ربيع على الفيديو الذي ظهر فيه وهو يرقص مع عبد الرحمن: "واحنا راجعين من تصوير فيلم الخطة العامية، بنحتفل إن فاضل مشهد واحد بس وتشوفوا فيلم حكاية بأمر لله".

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وتدور أحداث فيلم "الخطة العامية" فى قالب أكشن كوميدى، حول عصابة تخطط لسرقة أحد البنوك، ومع تتابع الأحداث تقع العديد فى المفارقات الكوميدية، ويشارك فى بطولته مجموعة من النجوم منهم على ربيع، غادة عادل وعمرو عبد الجليل ومحمد عبد الرحمن، والفيلم من إخراج معتز التونى.

وعرض لعلى ربيع مسلسل "عمر ودياب" في موسم رمضان الماضى، مع الفنان مصطفى خاطر وإخراج معتز التونى تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وشارك في بطولته كل من محمد محمود ونهال عنبر وهاجر عفيفي وكارولين عزمى.

كما يعرض حالياً لمحمد عبد الرحمن توتة مسلسل "جمجوم وبم بم"، على إحدى المنصات الرقمية، ونال إشادات كبيرة بعد عرض الحلقات الأولى منه، مسلسل "جمجوم وبم بم - الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" من نوعية أعمال الـ15 حلقة، وهو تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج إسلام خيرى، وبطولة محمد عبد الرحمن ومحمد سلام وميرنا جميل، محمد محمود وعدد من ضيوف الشرف مثل أحمد السعدنى، أحمد فتحى، شيماء سيف، محمد ثروت، عمرو وهبة وآخرين.