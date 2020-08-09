شكرا لقرائتكم خبر عن ريما رحبانى عن شائعة وفاة والدتها الفنانة فيروز: زهقنا من الإشاعات الرخيصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت المخرجة ريما رحبانى، ابنة النجمة اللبنانية الكبيرة فيروز، على شائعة وفاة والدتها التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.



حقيقة وفاة الفنانة فيروز

وقالت المخرجة ريما رحباني عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الأحد :"لمُطلقي الإشاعات اللي بيضل عندن رغبة ونفْسْ ووَقت بكل الظروف مهما كانت سودا يفَبِركوا الخَبر ذاتو! وكأنو هوّي رغَبات أكتر ما هوّي مُجرّد إشاعات! إقتراح..شو رأيكن ما زالكن هلقد فاضيين ورايقين، تتسلّوا بهالوقائع الحقيقيّة".

وأضافت :"بَدَل ما تضلّوا تموّتونا باطلاً وزَهق بالإشاعات الرخيصة متلكُن؟.. صباح الخير والألف التالت!".

وطغت شائعة وفاة الفنانة اللبنانية فيروز على الأخبار حول الأزمة اللبنانية الأخيرة، فى الوقت الذى فتحت الأحداث والاشتباكات الباب للشائعات حول عدد النجوم اللبنانيين وحالتهم الصحية أو حالة منازلهم الإنشائية بعد الانفجار الذى ضرب وسط العاصمة بيروت.

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كان قد أفاد مصدر مقرب من الفنانة اللبنانية فيروز، أن ما أشيع حول وفاة جارة القمر شائعة ليس لها أساس من الصحة، مضيفًا أن فيروز تتابع باهتمام الأحداث الساخنة فى لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت الذى أودى بحياة العشرات وأصاب المئات، وأنها مثلها مثل الشعب اللبنانى تشعر بالحزن جراء ما حدث.

يذكر أن عددا من الفنانين عبروا عن حزنهم لما حدث فى لبنان مرددين كلمات أغنية فيروز "بحبك يا لبنان" التى تقول كلماتها: بحبك يا لبنان يا وطنى بحبك.. بشمالك بجنوبك بسهلك بحبك.. تسأل شو بنى و شو اللى ما بني.. بحبك يا لبنان يا وطنى.. عندك بدى ابقى و يغيبوا الغياب".