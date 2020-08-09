شكرا لقرائتكم خبر عن نادين نسيب: رح أترك البلد وأعيش بأمان ببلد تانى بيحترم شعبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة نادين نسيب نجيم أنها ستغادر لبنان، لكى تعيش فى أمان فى بلد آخر، قائلة: "من هل اللحظة من المشفى أخدت قرار: رح اترك البلد وأعيش بأمان ببلد تاني بيحترم شعبه أحسن ما ضل ببلد حاكمينه زعران وموت".

وقالت نادين فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "من هل اللحظة من المشفى أخدت قرار: رح أترك البلد وعيش بأمان ببلد تاني بيحترم شعبه أحسن ما ضل ببلد حاكمينه زعران وموت، بس تنقبروا انتوا تحت التراب نحنا منرجع على وطننا غير هيك ما الو لزوم الحكي وشكراً".



نادين نسيب

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يشار إلى أن الفنانة نادين نسيب نجيم كشفت عن اللحظات الأخيرة قبل تفجير مرفأ بيروت منذ أيام، التي التقطتها من عدسة موبايلها والتي ظهرت من خلالها وهي تقف بجوار النافذة وتلتقط الحريق الأولى للحادث قبل لحظات من التفجير الذي أسقطها أرضاً وكتبت نادين نجيم على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام: "اللحظة المشؤومة، كنت ماسكة التليفون وصرخت، هل قد كنت قريبة بشكر الله، ألف مرة أنه بعدني عايشة".

وكانت النجمة اللبنانية قد عبرت عن حزنها لما وصل إليه وطنها لبنان من خراب ودمار خاصة بعد تفجيرات بيروت التى خلفت وراءها مئات الأسر فى حزن على أبنائها الذين لقوا حتفهم فى الواقعة الألمية، بينما يبكى ملايين آخرين على حال وطنهم الذين يعانى فى الوقت ذاته من أزمة اقتصادية طاحنة تؤثر بشكل كبير على حياة المواطنين.

يشار إلى أن النجمة اللبنانية نادين نجيم خضعت لعملية جراحية لمدة 6 ساعات وذلك علي خلفية إصابتها في انفجار بيروت.