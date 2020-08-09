وليد منصور يعلن شفاءه من كورونا: "الموضوع بجد متعب جدا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أعلن المنتج ومنظم الحفلات وليد منصور، عن شفاءه من فيروس كورونا بعد أيام من إصابته به.

وكتب "منصور" عبر حسابه بموقع فيسبوك: "إن شاء الله كل القادم أفضل، الحمدلله بعد ١٧ يوم كورونا الحمدلله نتيجة سلبية أخيرا".

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وتابع: "أنا قُلت بعد ما الحمدلله ربنا وقف جنبي وقمت منها، يا ريت كل الناس بجد تخلي بالها أنا شايف الناس بقت عادي والموضوع بجد متعب جدا جدا، ربنا يبعده عن الجميع، وألف حمد وشكر لله هو بجد الشافي".

وأضاف: "الحمدلله طول الفترة كنت بحاول ديما أكون متواجد علشان فيسبوك كان وسيلة تضييع وقت، والواحد يطمن على كل صاحب إتصاب لا قدر الله".

يذكر أن آخر أعمال المنتج وليد منصور فيلم "كازابلانكا"، الذي عرض 2019، وهو من بطولة النجم أمير كرارة.