محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

قال الفنان اللبناني يوسف الخال، إن الدولة ليست جاهزة لتستسلم للشعب.

وكتب الخال، عبر حسابه على تويتر: "لا الدولة جاهزة تِستَسلِم للشعب، ولا نحن جاهزين نِستِلِم الدولة، بينقصنا شيء بعد بيروت".

وهزت انفجارا ضخما مرفأ بيروت، يوم الثلاثاء الماضي، مما أدى إلى دمار جزء كبير من الميناء وتدمير مباني وإصابة ووفاة المئات.

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كانت هذه تفاصيل خبر يوسف الخال يعلق على الأوضاع في لبنان: "بينقصنا شيء" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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