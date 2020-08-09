بعد وفاة بطل "الحرافيش".. تعرف على سبب ابتعاده عن الفن لمدة 16 عاماً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشف الفنان مفيد عاشور، أن الفنان الراحل إبراهيم الشرقاوي، أصيب منذ أكثر من 20 عاما بمرض السكر، وتدهورت حالته بعدها وأصيب مضاعفات المرض.

وأضاف "عاشور" في تصريح خاص لمصراوي، أن الفنان الراحل عانى من "القدم السكري"، وهو ما أدى لبتر إحدى قدميه.

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وأشار الفنان الكبير إلى أن هذا المرض أبعده عن الفن، وكانت آخر أعماله مسلسل "ملاعيب شيحة"، والذي عرض منذ 16 عاما.

ورحل عن عالمنا اليوم الأحد، الفنان إبراهيم الشرقاوي، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 72 عاما.

ومن أبرز أعماله "الحرافيش"، "الوحل"، "هارون الرشيد"، "أديب"، "النمر والأنثى"، "الهلفوت"، "أرابيسك"، "محمد رسول الله"، وغيرها من الأعمال.