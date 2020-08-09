رامي عياش: "لست بديلًا عن أي وزير ورفضت ذلك سابقاً"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

قال الفنان اللبناني رامي عياش، إنه ليس بديلا عن أي وزير، مؤكدا أنه رفض ذلك سابقاً.

وكتب "عياش" عبر حسابه على تويتر: "‏أنا لست بديلًا عن أي وزير، ورفضت ذلك سابقا، والبديل يجب أن يحترم كرامات الناس ودماء الناس".

وتابع: " اليوم بدل إنقاذ الناس وايقاف الغرق نقوم بترتيب المقاعد على سفينة غارقة، مستقبلنا جميعًا مهدّد و٣٠٠ ألف من أهلنا مشرّدن، مفقودين ومفقودات تحت الأنقاض، المطلوب بناء متكامل ينقذنا من هذا الركام وتلتف حوله الناس ويستعيد ثقة العالم بلبنان منارة هذا الشرق".

وهز انفجارا ضخما مرفأ بيروت، يوم الثلاثاء الماضي، ما أدى إلى دمار جزء كبير من الميناء وتدمير مئات المباني وإصابة ووفاة المئات.